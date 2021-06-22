Мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову установят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установят мемориальную доску, которая посвятят памяти известного российского режиссера, продюсера и сценариста Алексея Балабанова. Об этом сообщило управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода.

Решение единогласно приняли на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в понедельник, 21 июня 2021 года.

- В Нижнем Новгороде у Алексея Балабанова было много друзей, он часто сюда приезжал. Его связь с городом не пропадала никогда. Глубина этого человека, величина его таланта заслуживают отдельного внимания. Это режиссер поколения, о фильмах которого спорят до сих пор, – подчеркнул член комитета и депутат городской Думы Руслан Станчев.

Также, стоит отметить, что мемориальную доску установят на фасаде главного корпуса лингвистического университета на улице Минина. Именно студенты, преподаватели и выпускники НГЛУ им. Н.А. Добролюбова предложили увековечить память выпускника вуза, выдающего российского режиссера, продюсера и сценариста Алексея Балабанова.