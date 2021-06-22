Нижегородский цирк закрывается из-за роста заболеваемости коронавирусом

Нижегородский государственный цирк вынужден временно приостановить свою работу из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом сообщили ИА «Время Н» со ссылкой на директора Алену Кирилову.

Так, с субботы, 26 июня, в цирке прекратятся практически все представления, останется труппа шоу «Дикая планета», некоторые артисты и дикие животные.

Дата возобновления представления пока неизвестна. Однако, свое свободное время артисты планируют посвятить репетициям.

Напомним, что нижегородские театры досрочно завершили свою работу. Так, 17 июня состоялся последний спектакль театра «Комедия», а уже 23 июня свой сезон закроет театр имени Пушкина. Информации о «последних» спектаклях в театре драмы им. Горького пока нет.

Также с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.