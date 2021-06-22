К юбилею города отремонтировали стелу на въезде в Нижний Новгород Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Стелу на въезде в Нижний Новгород отремонтировали к 800-летию города. Она расположена со стороны Сормовского района так, что ее видят приезжающие из Москвы и населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

- Капитальный ремонт выполнен в рамках программы «малого» благоустройства. Эта стела встречает въезжающих в город со стороны Сормовского района из Москвы, Иванова, а также городов Нижегородской области - Заволжья, Балахны, - пояснили в администрации Сормовского района.

Дизайн стелы выполнен в минималистичном стиле и не содержит лишних элементов: надпись «Нижний Новгород» красным цветом на белом фоне и изображение герба города».

Кроме того, шесть межрайонных и четыре въездные стелы отремонтируют в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. По данным городского департамента благоустройства, на эти цели выделено 4,8 млн рублей.

Напомним, что стелу «Город трудовой доблести» установят на Благовещенской площади. Место установки и макет стелы выбирали путем народного голосования