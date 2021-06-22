Автомобильное движение по путепроводу в деревне Ольгино откроют 25 июня Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение по эстакаде транспортной развязки в Ольгине в Нижнем Новгороде откроют уже в пятницу, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Это позволяет поэтапно запускать движение на построенных частях развязки, разгружая имеющиеся дороги. По новой схеме движения специалисты убирают светофор, транспортные потоки больше не будут пересекаться на одном уровне, - отметил губернатор Глеб Никитин.

Из-за открытия проезда по путепроводу изменится схема проезда.

Так, в направлении из Нижнего Новгорода в Богородск и обратно движение будет осуществляться по построенному путепроводу. В Арзамас схема проезда не изменится, а из Арзамаса в Нижний Новгород с правой полосы направо по вновь построенному съезду с односторонним движением.

В направлении Богородск - Арзамас движение будет осуществляться вправо по вновь построенному съезду, а из Арзамаса в Богородск, как и ранее, водителям необходимо проехать в сторону Нижнего Новгорода с выбором перекрестка, разрешающего разворот в обратном направлении на Богородск.

Региональный Минтранс просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и указатели в связи с изменением схемы движения на развязке.

Напомним, что на достройку развязки в Ольгино получено 750 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета