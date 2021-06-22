В администрации Нижнего Новгорода прокомментировали увольнение директора школы №24

В Нижнем Новгороде набирает обороты громкая история с внезапным увольнением директора школы №24 Елены Моисеевой, которую уволили 18 июня без объяснения причин.

«После 21 года работы в 24-ой школе, после 15 лет работы директором "Школы Диалога" сегодня меня уволили без объяснения. И такое бывает в нашей жизни», - рассказала Елена Моисеева.

Трудовой договор с директором расторгнут по статье 278 Трудового кодекса РФ.

В департаменте образования Нижнего Новгорода увольнение подтвердили, однако причины этого кадрового решения так и не назвали, лишь подчеркнув, что выплатили ей всю положенную законодательством денежную компенсацию.

Сейчас обязанности руководителя школы исполняет заместитель директора Сущевская Полина Юрьевна.

«Назначение директора школы планируется провести до начала 2021-2022 учебного года с учетом мнения коллектива образовательной организации и родителей», - подчеркнули в департаменте образования.