Трамваи встали на станции Варя из-за перегородившего дорогу автомобиля. Фото: Мария СОРОКИНА

Припаркованный прямо на трамвайных путях автомобиль вызвал настоящий транспортный коллапс на станции Варя в Нижнем Новгороде – там скопилось сразу четыре автомобиля. Об этом «Комсомолке» рассказала очевидец происшествия.

- Стоят уже четыре трамвая, по два в обе стороны, - рассказала девушка. – Люди не могут уехать, все высыпали на улицу. Пытаются дождаться автобуса. Их тоже нет.

После долгих попыток отыскать горе-водителя на место приехали сотрудники ГИБДД. Пришлось эвакуировать перегородившую дорогу иномарку. Только после этого на место явился и водитель.

Тем временем на остановке скопилось изрядное количество людей – пенсионерки, женщины с детьми. С самим водителем проводится беседа. Пока неизвестно, будет ли грозить ему какое-то наказание.