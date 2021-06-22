Женщина погибла в ДТП в Приокском районе Нижнего Новгорода 22 июня

Авария со смертельным исходом произошла во вторник , 22 июня, в 7:40 утра на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Женщина находилась за рулем Hyundai Getz, она выехала с второстепенной дороги со стороны Анкундиновского парка и повернула налево. Так, она нарушила правила ПДД и пересекла две сплошные полосы разметки. В результате, произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, который ехал в сторону улицы Ванеева, соблюдая все правила дорожного движения.

Также известно, что в ДТП столкнулись три автомобиля, погиб один человек и есть пострадавшие. Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства проишествия.

Напомним, что жара до +34 градуса ожидается в Нижегородской области 21-24 июня. Спасатели и Госавтоинспекция предупреждают, что в связи с наступлением жаркой погоды возрастает вероятность природных пожаров, а также снижается контроль за управляемыми транспортными средствами.