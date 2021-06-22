Пациентов выписывают из нижегородских больниц из-за роста заболеваемости COVID-19

Нижегородцев стали выписывать из больниц и стационаров из-за перепрофилирования под прием зараженных коронавирусной инфекцией. Пациентов на стационарном лечении выписывают под наблюдение участкового врача-терапевта. Об этом представители правительства региона сообщили в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина в Instagram.

Так, как сообщила одна нижегородка в комментариях на странице губернатора, ее соседа по палате с инсультом выписали из больницы из-за перепрофилирования коечного фонда для пациентов с COVID-19. Ей ответили сотрудники правительства Нижегородской области – они подтвердили, что в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 многие медицинские учреждения перепрофилируют под прием больных коронавирусом.

- Рекомендуем Вашему соседу вызвать врача для организации медицинской помощи на дому, - ответили на комментарий жительницы Нижегородской области.

Напомним, что 268 новых случаев заражения выявили в регионе за последние сутки. Количество смертей в регионе достигло 4 тысяч, а за последние сутки умерло двадцать нижегородцев.