Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Фото: пресс-служба администрации г.Дзержинска

Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». По традиции горожане рано утром зажгли свечи памяти на площади Героев. В акции приняли участие члены «Юнармии» и жители города. Накануне юнармейцы выложили из свечей большую цифру 80 – ровно столько лет прошло с начала самой кровопролитной и страшной войны в истории нашей страны. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и требований согласно Указу Губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» и требованиям Роспотребнадзора.

Кроме этого, сегодня в 12:00 на площади Героев состоится возложение цветов к Обелиску Славы. Все желающие смогут также зажечь свечи в память о событиях 1941-1945 годов и всех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.