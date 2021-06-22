268 новых случаев заражения выявили в регионе за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 268 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 22 июня 2021 года, зарегистрировано 121 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Количество смертей в регионе достигло 4 тысяч, а за последние сутки умерло двадцать нижегородцев.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (52 733) находится в г. Дзержинск (10 294) и г. Бор (6 017), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (12 800), за сутки там выявили 21 новый случай.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 128 человек. Всего с начала пандемии 115 002 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 584 новых случаев), Московской области (1 811 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 046 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.