Обнаружили нарушения при благоустройстве Кабацкого озера в Нижнем Новгороде

Факт мошенничества установила Богородская городская прокуратура при реализации проекта «Жилье и городская среда» в понедельник, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Заказчик принял работы без замечаний и оплатил в полном объеме, однако, уже в апреле 2021 года стало известно о том, что на территории недавно благоустроенного Кабацкого озера обрушилась брусчатка.

В ходе проверки выявили некачественное исполнение прописанных в контракте обязательств. Материалы проверки прокуратура отправила в следственный орган для дальнейшего решения вопроса. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, что благоустройство Кабацкого озера стартовало в Богородске в 2020 году. На озере планировали создать площадку и зону тихого отдыха со стороны улицы Кашина. В основном пешеходной стала улица Брагина. Переулок со стороны реки Рязанки продолжил мостик, ведущий к площадке на озере. Создатели проекта постарались максимально учесть пожелания жителей, которые активно участвовали в обсуждении.