Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода открыли в Москве. Фото: Александр Воложанин

Часы обратного отсчета до празднования 800-летия Нижнего Новгорода установили в Москве. Объект был торжественно открыт в парке «Зарядье» 21 июня при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает правительство Нижегородской области.

В основе концепции нового арт-объекта лежит история создания часов Ивана Кулибина – знаменитого механика и изобретателя, «нижегородского Архимеда», который когда-то изготовил для императрицы Екатерина Второй легендарные часы-яйцо.

«Такие же часы в апреле мы запустили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что здесь они станут еще одной точкой притяжения для москвичей, которые очень любят «Зарядье», и для гостей столицы. Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны. Конечно, все, кто любят Россию, не могут не знать и не любить Нижний Новгород. Поэтому мы пользуемся любой возможностью, чтобы заявить о нашем городе, о нашей нижегородской земле», - прокомментировал глава региона.

Глеб Никитин также отметил, что считает правильным, чтобы эти часы в дальнейшем были доставлены в Нижний Новгород и размещены в парке «Александровский сад», благоустройством которого сейчас занимается московская компания.

Напомним, гала-шоу по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода пройдет 21 августа в акватории Оки и Волги.