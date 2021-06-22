Мининский университет назвал направления с самым большим числом бюджетных мест для поступающих

В Мининском университете стартовала приемная кампания. Фото: Мининский университет

В Мининском университете стартовала приемная кампания. В этом году на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру выделено 1080 бюджетных мест на очной форме обучения и 105 - на заочной, сообщил в своем Instagram и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Пожать документы абитуриенты могут как лично в приемной комиссии, так и удаленно.

«Безусловно, из-за сложившейся ситуации с COVID в первую очередь рекомендую воспользоваться возможностями дистанта. Для удобства абитуриентов вуз предусмотрел три варианта. Это электронная форма на официальном сайте Мининского университета, Супервсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги, а также ведется прием документов через Почту России», - рассказал Виктор Сдобняков.

Приемная комиссия работает в главном корпусе на Ульянова,1 и в седьмом корпусе на Челюскинцев, 9 в Автозаводском районе. Время работы в будни с 9:00 до 16:00, при этом прием заявлений о согласии на зачисление продлен до 18:00, а также ведется по выходным с 12:00 до 18:00. Абитуриенты обязаны быть в маске и соблюдать дистанцию.

В 2021 году в Мининском университете больше всего бюджетных мест на бакалавриате на направлениях:

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – 366. В частности, Русский язык и Литература – 40, Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности – 33, Психология и педагогика начального образования – 30, Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык – 25 и т.д.

- Профессиональное обучение (по отраслям) – 80

- Психолого-педагогическое образование - 70

- Специальное (дефектологическое) образование – 69.

Кроме того, в вузе предусмотрено 229 мест для «целевиков»: на бакалавриате очной формы обучения – 132, заочной – 21, на очной магистратуре – 75 и 1 на очной аспирантуре.

Подать документы на очное отделение бакалавриата по результатам ЕГЭ можно до 29 июля, до 7 июля принимают заявления от поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности. Абитуриенты, которые проходили вступительные испытания непосредственно в Мининском университете, могут обратиться в приемную комиссию до 29 июля. Прием документов на магистратуру завершается 10 августа, а прием на платные места будет идти все лето, до 31 августа.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки Мининский университет с 15 июня перешел на дистанционный формат работы. Это касается как студентов, так и преподавательского состава.

«Онлайн пройдет и сессия, и защита дипломов за исключением тех направлений, где такой формат невозможен. Решено, что общевузовский выпускной тоже пройдет онлайн – в сложившейся ситуации не можем рисковать здоровьем наших выпускников. Также продлеваем удаленку для большинства сотрудников», - отметил и.о. ректора Мининского университета.