Действующую ливневку XIX века нашли в Нижнем Новгороде

Колодец будет законсервирован с сохранением его водоотводящей функции. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Действующую ливневку XIX века обнаружили в ходе ремонта проезжей части улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как оказалось, колодец был закрыт досками и находился под слоем асфальта вместе с остатками старой мостовой. Археологи отнесли возраст находки к концу XIX – началу XX века.

Сама по себе колодец не является ценным сооружением, он лишь представляет интерес для историков, которые изучают то, как отстраивался город.

- Можно сказать, что это типовая постройка довольно небрежного исполнения, причем эта небрежность целенаправленная: венцы не примыкают друг к другу, чтобы из колодца быстрее уходила вода, - подчеркнул заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского государственного университета Сергей Зубов. - Интересно, что колодец до сих пор в рабочем состоянии и, по всей видимости, участвует в процессе отвода воды с Кожевенной улицы.

Известно, что обнаруженную ливнёвку не станут демонтировать, а законсервируют с сохранением её водоотводящей функции.

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