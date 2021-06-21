Событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода пересмотрят из-за COVID-ограничений

Событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода предложено пересмотреть из-за новых коронавирусных ограничений. К такому выводу пришли депутаты на заседании постоянной комиссии городской Думы.

Планируется, что в 2021 году Нижегородскую область посетит около 2 миллионов человек. Главным свидетельством серьезного роста туристического потока является почти стопроцентная заполняемость гостиниц Нижнего Новгорода.

- Ситуацию с третьей волной заболеваемости надо оценивать трезво, - отметил спикер Думы Олег Лавричев. - Программа мероприятий на 2021 год должна быть проанализирована еще раз, с точки зрения введенных ограничений.

Конечно же, особое внимание хотят уделить соблюдению требований Роспотребнадзора на мероприятиях. Также предложено повысить контроль за соблюдением мер безопасности в гостиницах, кафе и ресторанах.

Кстати, в 2021 году объем финансирования муниципальной программы «Развитие туризма в Нижнем Новгороде» достиг 60,8 миллионов рублей. Часть из этих денег была направлена на деятельность управляющих органов, другая на капремонт туристско-информационного центра на Нижне-Волжской набережной.

Однако самые большие средства в размере 41 миллиона рублей пошли на проведение мероприятий событийной программы. В частности, был проведен городской марафон экскурсий, финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», фестиваль граффити с участием городов-побратимов, воркшоп с представителями Сербии.

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