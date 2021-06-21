Режим высокой пожароопасности лесов объявлен в Нижегородской области

В период с 22 по 25 июня из-за жаркой погоды в большинстве районов Нижегородской области, а также лесопарковой зоне и в пригородах Нижнего Новгорода ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Как следствие неблагоприятных условий погоды вероятно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. А при обнаружении природного пожара стоит незамедлительно вызвать пожарных.

– Соблюдайте запрет на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, – подчеркнули специалисты.

Кроме того, не стоит жечь мусор на садовых и дачных участках, разводить костры в лесах.

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