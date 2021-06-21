24 кинозала обновили в Нижегородской области по программе Фонда кино

С 2019 года программа кинофикации включена в проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

24 кинозала были модернизированы в Нижегородской области за период с 2016-го по 2020 год. Работы проводились в рамках программы поддержки от Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все денежные средства на покупку цифрового оборудования, киноэкрана, систем для 3D-показа, кресел, программно-аппаратных средств были предоставлены Фондом кино. На каждый из кинозалов выделялось до 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

В приоритете, конечно же, было обновление кинозалов, которые находятся в сёлах, посёлках и малых городах. Такое решение позволило обеспечить равномерный доступ населения к просмотру фильмов и увеличить доли российского кино в прокате.

Новенькие кинозалы уже появились в Павловском, Лысковском, Уренском, Шахунском, Ветлужском, Сергачском, Городецком, Починковском, Ковернинском, Сеченовском, Богородском, Большеболдинском, Первомайском и Володарском районах. Обновлены были кинозалы и в Семёнове, Дзержинске, Сарове, Выксе и Навашине.

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