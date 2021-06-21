Более 400 млн рублей направят на строительство нового дома для жителей Краснодонцев, 17

На строительство нового дома для жильцов взорвавшего дома №17А по улице Краснодонцев выделят 415,4 миллионов рублей. Средства на эти цели поступят из городского и областного бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов. Этот вопрос сегодня, 21 июня, обсуждался членами постоянной комиссии.

Итак, за счет межбюджетных трансфертов в 2021 году на строительство нового многоквартирного дома выделят 8,7 миллионов рублей. Денежные поступления на 2022 год составят 143,5 миллиона рублей, а в 2023 году – 259 миллионов рублей.

- Городская доля софинансирования в 2021 году составит 0,1 млн рублей, в 2022 году – 1,4 млн рублей, в 2023 году – 2,7 млн рублей, - подчеркнул директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин.

Напомним, что страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года. Взрыв газа с последующем возгоранием произошел в квартире на шестом этаже. К счастью, обошлось без погибших, однако пять человек пострадали. Три человека получили медицинскую помощь прямо на месте, двое было госпитализировано.

По итогам обследования дом признан аварийным, расселенным жителям предоставляется ежемесячная компенсация на аренду квартир.

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