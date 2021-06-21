Прямая линия «Партнер» о порядке трудоустройства иностранцев пройдет 24 июня

В этот четверг, 24 июня 2021 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области организует работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о порядке трудоустройства иностранных граждан. Для этого необходимо набрать по номеру телефона – 8 (831) 214-01-23 (добавочный 315).

Если же граждане будут заинтересованы в получении ответов в сфере государственной политики охраны труда и государственной экспертизы условий труда, то надо набрать по номеру телефона – 8 (831) 214-03-38 (добавочный 392).

Напомним, что контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

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