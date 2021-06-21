Ректор ННГУ выразила соболезнования в связи трагической смертью студентки Кэтрин Сироу

Ректор ННГУ Елена Загайнова выразила соболезнования родным и близким трагически погибшей американки Кэтрин Сироу. Девушка училась на 1 курсе магистратуры юридического факультета. Об этом сообщается на сайте ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

– Для всех наших сотрудников и студентов это личная боль. Университет – это многотысячное интернациональное братство, он объединяет студентов из более чем ста стран. Их жизнь, здоровье, успехи и достижения – наша ценность. И произошедшая трагедия отзывается в каждом из нас, – поделилась ректор.

Несколько дней в университете с момента пропажи девушки прошли в тревожном ожидании. Сотрудники ННГУ всеми силами оказывали содействие следственным органам и надеялись на хорошие новости, но история обернулась трагедией.

– К величайшему сожалению, девушка пострадала от рук преступника и трагически погибла. Как ректор Университета Лобачевского и от лица преподавателей и сотрудников ННГУ я обращаюсь к нашим студентам – российским и иностранным – с просьбой беречь себя и быть внимательными, соблюдать элементарные правила личной безопасности. Ваши жизнь и здоровье – превыше всего! – подчеркнула Елена Загайнова.

Напомним, последний раз девушку видели 15 идюня недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Перед своим исчезновением Кэтрин прислала матери странное письмо, в котором говорилось, что она едет в машине с незнакомым мужчиной.

Утром 19 июня девушка была найдена мертвой. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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