Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Хайретдинова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким генерального директора баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александра Хайретдинова. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет.

- Александр Владимирович внес огромный вклад в развитие профессионального баскетбола в Нижегородской области. Он был настоящим энтузиастом своего дела, не боявшимся браться за решение самых сложных задач, - рассказал глава региона. - Сегодня баскетбольный клуб «Нижний Новгород» успешно проявляет себя и на международном уровне, радуя болельщиков и постоянно достигая новых вершин, а родной город клуба принимает у себя ведущие команды континента. Все это было бы невозможным без вклада Александра Хайретдинова. Его имя навсегда вписано в историю нижегородского спорта.

Напомним, что Александр Хайретдинов был у истоков создания баскетбольного клуба «Нижний Новгород». В своё время он был одновременно президентом, главным тренером, директором и врачом команды «НБА», которую в 2008 году переименовали в «Нижний Новгород».

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