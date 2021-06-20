Не стало Александра Владимировича Хайретдинова. Фото: баскетбольный клуб «Нижний Новгород»

В возрасте 66 лет умер Александр Хайретдинов – генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и мастер спорта СССР. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

- Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата, - говорится в сообщении.

Александр Владимирович начал свой путь в горьковском «Автомобилисте», а после завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью в БК «Медина», где проработал с 1980 по 1991 годы.

Затем в 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института появился клуб «НБА», в котором Александр Хайретдинов был одновременно президентом, главным тренером, директором и врачом команды.

В 2008 году этот клуб был переименован в «Нижний Новгород» и тогда Александр Владимирович сохранил за собой только должность генерального директора.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Александра Хайретдинова.

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