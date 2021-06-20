Дымоходы восстановили в одном из домов в Кулебаках по требованию ГЖИ

Из-за неисправности дымоходов жильцы дома не могли использовать газовые колонки и котлы.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Коммунальщики восстановили дымоходы в одном из многоквартирных домов в Кулебаках по требованию государственной жилищной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Из-за неисправности дымоходов не работали газовые котлы и колонки, поэтому местным жителям приходилось жить без горячей воды.
На жалобы домоуправляющая компания не реагировала, зато с проверкой дом №1А по улице Железнодорожной посетили специалисты госжилинспекции.
- Управляющей организации было выдано предписание об устранении нарушений, а также о принятии мер для безопасного проживания граждан, - рассказала начальник Выксунского отдела Госжилинспекции Нижегородской области Наталия Наумова.
В настоящее время надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений восстановлено и приведено в работоспособное состояние.
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