Цены на яйца, масло и яблоки снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели куриные яйца, сливочное масло и яблоки. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
- По данным службы статистики, за период с 7 по 15 июня в Нижегородской области средняя цена на куриные яйца стали дешевле на 8,5%, их цена за десяток теперь составляет 67,69 рублей, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на вермишель, пшено, рис, черный чай и муку пшеничную высшего сорта.
Тем временем, цена на яблоки снизилась на 1,1%, килограмм сейчас стоит 102,05 рубля. Цена на сливочное масло упала на 2,6%, стоимость за килограмм упала с 601,58 рубля до 585,85 рублей.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.
– Необоснованное завышение цен недопустимо, – подчеркнул глава региона.
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