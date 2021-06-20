Леонид Агутин поделился впечатлениями от концерта в Нижнем Новгороде

Исполнитель выступил на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Фото: Instagram Леонида Агутина

В минувшую субботу, 19 июня, в Нижнем Новгороде состоялся второй день фестиваля «Столица закатов». Его главным хедланейром стал известный российский певец Леонид Агутин. Своими впечатлениями от концерта артист поделился на своей странице в Instagram.

- Вчера в Нижнем Новгороде, на концерте в честь 800-летия города, была фантастически душевная атмосфера! Конечно жаль, что публике пришлось преодолеть некоторые неудобства. Издержки времени, - написал Леонид Агутин.

Под «издержками времени» подразумевается то, что мероприятие проводилось с новыми коронавирусными ограничениями, которые были введены из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью. Так, в зону проведения фестиваля можно было попасть только имея необходимые медицинские справки или qr-код с ЕПГУ.

Однако для тех, кто ещё не успел вакцинироваться, прямо на месте проведения фестиваля можно было сдать экспресс-тест на COVID-19.

- Каждый сделал ПЦР тест на входе, а значит заплатил деньги и плюс задержка концерта на час. Но это лучше, чем отменять! Спасибо вам, мои дорогие, что вы собрались вчера, несмотря на жертвы! Спасибо всем причастным! Вы молодцы! - поблагодарил нижегородцев исполнитель.

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