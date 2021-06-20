23 нижегородца скончались за сутки от коронавируса

По данным на 20 июня, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 980 - за последние сутки умерло ещё двадцать три нижегородца. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (8 305 человек) и Московская область (1 638 человек), а также Санкт-Петербург (1 019 человек).

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал повторную прививку от коронавируса. Процедура проводилась в мобильном вакциональном пункте в Автозаводском районе.

- Если заболеваемость примет такие формы, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых регионах, то система здравоохранения будет испытывать огромную нагрузку. Давайте не будем испытывать медиков на прочность! - подчеркнул глава региона.

В субботу, 19 июня, нижегородские активисты ОНФ провели акцию благодарности медикам. Воздушный шар с баннером «Спасибо врачам!» поднялся над Нижним Новгородом.

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