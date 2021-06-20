За сутки у 249 нижегородцев диагностировали коронавирус

По данным на 20 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 121 718 человек. За сутки выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 118 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 114 874 жителя региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.
Напомним, что теперь нижегородцы не смогут узаконить свои отношения в торжественной обстановке без прививки от COVID-19 или специальной справки.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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