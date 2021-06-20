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Общество20 июня 2021 10:27

Уже 25 июня нижегородским выпускникам расскажут о способах поиска работы

В регионе состоится прямая телефонная линия «Ориентир»
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Все центры занятости населения проведут прямую телефонную линию «Ориентир» 25 июня 2021 года с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Основной темой обсуждений станет вопрос о потребностях рынка труда для выпускников образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования. Консультацией будут заниматься сотрудники управления и специалисты центров занятости населения Нижегородской области.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, добавочный 342.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, что ранее управление по труду и занятости рассказывало нижегородцам о возможности профессионального обучения незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости.

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