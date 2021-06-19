Нижегородские театры досрочно завершили свою работу

Нижегородские театры завершат свой театральный сезон в конце июня. Об этом сообщили на официальных сайтах Нижегородского академического театра оперы и балета им. Пушкина и Нижегородского театра "Комедия".

Так, 17 июня состоялся последний спектакль театра «Комедия», а уже 23 июня свой сезон закроет театр имени Пушкина. Информации о «последних» спектаклях в театре драмы им. Горького пока нет.

- К сожалению, по всем известным причинам мы не встретились с вами на закрытии предыдущего, 73-го сезона. Это был непростой период, но вместе с вами мы справились и с надеждой смотрим вперед — в наш юбилейный, 75-й сезон. Мы уходим в лето, в отпуск, набираться сил и впечатлений, чтобы встретиться с вами вновь в августе, на спектаклях летнего сезона", — заявила администрация Нижегородского театра "Комедия".

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.