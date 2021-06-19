Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2021 17:16

Нижегородцы не смогут пожениться без прививки от коронавируса

На торжественную регистрацию смогут попасть не все желающие
Екатерина КУРОЧКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жители Нижнего Новгорода теперь не смогут узаконить свои отношения без прививки от COVID-19 или специальной справки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

Новые ограничения одновременного присутствия вводятся в нижегородских ЗАГСах. Так, в залах проведения церемонии должен находиться один человек на 4 квадратных метра площади помещения, а общее число посетителей не должно быть выше 20 человек. Однако, на открытых площадках могут присутствовать не более 50 посетителей: с расчетом 1 человек на 10 квадратных метров.

Кроме того, согласно нововведениям, все посетители торжественной регистрации должны предоставить оригинал (qr-код с ЕПГУ) одного из следующих документов:

· сертификат профилактической прививки от COVID-19;

· отрицательный результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня)

· результат исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней)

· «универсальный документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.