Нижегородцы не смогут пожениться без прививки от коронавируса

Жители Нижнего Новгорода теперь не смогут узаконить свои отношения без прививки от COVID-19 или специальной справки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

Новые ограничения одновременного присутствия вводятся в нижегородских ЗАГСах. Так, в залах проведения церемонии должен находиться один человек на 4 квадратных метра площади помещения, а общее число посетителей не должно быть выше 20 человек. Однако, на открытых площадках могут присутствовать не более 50 посетителей: с расчетом 1 человек на 10 квадратных метров.

Кроме того, согласно нововведениям, все посетители торжественной регистрации должны предоставить оригинал (qr-код с ЕПГУ) одного из следующих документов:

· сертификат профилактической прививки от COVID-19;

· отрицательный результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня)

· результат исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней)

· «универсальный документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.