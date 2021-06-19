Воздушный шар с баннером «Спасибо врачам!» поднялся над Нижним Новгородом Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Нижегородские активисты ОНФ организовали акцию благодарности врачам – в субботу, 19 июня, в воздух над городом поднялся воздушный шар, на котором большими буквами было написано «Спасибо врачам!». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Кроме того, пассажирами воздушного шара стали два главврача ковидных госпиталей – главный врач больницы № 30 Нижнего Новгорода Иван Романов и главный врач Сеченовской центральной районной больницы Антон Новиков.

- На воздушном шаре полечу впервые, волнуюсь. Но все когда-то происходит в первый раз. Мы пережили очень тяжелый год, мы столкнулись с новой болезнью, немного научились лечить наших пациентов. Все российские врачи, да и весь мир – впервые. Будем надеяться, что общими силами научимся лечить и побеждать ковид окончательно, - отметил Антон Новиков.

Напомним, что 7 декабря 2020 года нижегородским врачам вручили премию имени академика Бориса Алексеевича Королева. Торжественная церемония состоялась в кремле. Премии были переданы лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Отметим, что премия имени Бориса Королева вручается ежегодно трем лучшим врачам области. В 2020 году награду получили сотрудники кардиоцентра - Владимир Пичугин и Виталий Орлов, а также врач-хирург больницы №5 Нижнего Новгорода Владимир Федоровцев.