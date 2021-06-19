Новый дом построят для оставшихся без квартир жителей на улице Краснодонцев

Новый дом построят в Нижнем Новгороде для оставшихся без квартир жителей дома на улице Краснодонцев, 17. Решение о строительстве принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Если кто-то из жителей предпочитает не ждать окончания строительства нового дома, а получить денежную компенсацию, мы готовы рассмотреть и такой вариант, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Сообщается, что контраварийные работы в пострадавшем доме на улице Краснодонцев начнутся до конца июня 2021 года.

Напомним, что страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – в девятиэтажном трехподъездном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа. Сообщение о взрыве в квартире на 6 этаже поступило рано утром. В доме 108 квартир, в том числе четыре нежилые. По итогам обследования дом признан аварийным, расселенным жителям предоставляется ежемесячная компенсация на аренду квартир.