Дополнительные автобусные рейсы развезут нижегородцев после фестиваля «Столица закатов»

16 дополнительных маршрутов автобусов пустят в Нижнем Новгороде для местных жителей и гостей фестиваля «Столица Закатов». Они доставят нижегородцев во все районы города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, трамваи № 2 в оба направления и троллейбусы №9 и №31 будут работать 19 июня до 23:00.

Также движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина в субботу, 19 июня. Автомобилистов просят быть внимательными, а также заранее продумывать свой маршрут. Такие ограничения дорожного движения будут также действовать 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.

Напомним, что фестиваль «Столица закатов» стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Ожидается, что мероприятие станет одним из главных событий 800-летия города. Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.