Годовалый лось погиб в результате ДТП в Семеновском районе

Годовалый лось погиб в результате ДТП на загородной дороге между деревнями Тарасиха и Осинки, где действует знак «Осторожно, дикие животные». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Региональное ведомство призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, особенно вблизи лесных массивов и в темное время суток. Самыми опасными участками являются направления: Нижний Новгород – Киров, Городец - Зиняки, Южный обход – Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саранск и Москва – Нижний Новгород. Если ДТП все же произошло, водитель должен сообщить о происшествии по номеру 112 и вызвать сотрудников ГИБДД.

Напомним, что размер ущерба за сбитого лося составляет 80 тыс. рублей (даже если ДТП произошло вне зоны действия знака), который полностью покрывается полисом ОСАГО. Пострадавшее в ДТП животное забирать нельзя – это приравнивается к незаконной добыче и (или) хищению государственной собственности. С начала года в регионе зафиксировано 60 ДТП с участием диких животных.