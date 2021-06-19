За сутки у 218 нижегородцев диагностировали коронавирус

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 218 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 19 июня 2021 года, зарегистрировано 121 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 122 человек. С начала пандемии 114 627 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. По еженедельной заболеваемости коронавирусом Нижегородская область занимает четвертое место. Выше находятся Москва (9056 новых случаев), Московской области (1254 новых случаев) и Санкт-Петербургу (970 новых случая).

К сожалению, за последние сутки умер ещё двадцать один нижегородец, а количество смертей в регионе увеличилось до 3 937.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.