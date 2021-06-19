Реставрация «Дома с болью» на Варварке скоро закончится

Завершаются работы по укладке сруба Дома Щелкова на ул. Варварка, вскоре дом будет стоять под крышей с восстановленным фасадом. Об этом сообщает в своем Instagram-аккаунте министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Дом Щелкова расположен на улице Варварская, 8. Он также известен среди нижегородцев как «Дом с болью». Такое название он получил после фестиваля «О’Город», тогда в 2018 году художник из Екатеринбурга Илья Мозги сделал из здания арт-объект, чтобы привлечь внимание местного населения к дому. Сначала на Доме Щелкова появилась надпись «Здесь больше нет огня», однако неизвестный закрасил часть букв, оставив только «Здесь боль».

- Дом полностью разобрали, увезли и исследовали каждое бревнышко. Годными оказалось только 30% от первоначального здания. Но заменить брёвна на новые нельзя. Ради этого подрядчик объехал 4 соседних области в поисках необходимых сухих брёвен возрастом 50-70 лет. Все элементы будут обработаны специальными составами против пожара, гниения. В итоге, сруб складывается, - пишет Олег Беркович.

Напомним, что дом на улице Варварской, 8 является прекрасным образцом деревянного зодчества, выполненного в стиле классицизма. Примерную дату его постройки относят к 1820 годам. С 1836 года в доме проживал купец М.Ф. Щелоков и его семья, а в 1918 году после национализации в нем устроили жилые квартиры. Затем здание серьезно пострадало во время пожара 1996 года, после чего была проведена его консервация.