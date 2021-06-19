Клещи покусали более 6,2 тысяч нижегородцев с начала сезона

С начала сезона клещей было зарегистрировано более 6,2 тысяч человек, пострадавших от их укусов, на территории Нижегородской области, среди них 1444 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовано 6342 клеща, доставленных населением, и выявлено 22 случая энцефалита, 99 случаев клещевого боррелиоза, а также 18 случаев гранулоцитарного анаплазмоза.

В 45% случаях насекомых обнаружили в лесном массиве, 32% - в деревнях и селах, 10% - на придомовых территориях и 9,4% - на садовых и огородных участках.

Кроме того, акарицидные обработки проводятся каждый год. В настоящее время противоклещевые обработки проведены 2559,3 га.

Напомним, что самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно. Если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт.