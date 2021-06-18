Детский парк в «Швейцарии» готов на 75%

Готовность детского парка на территории парка «Швейцария» специалисты оценивают на 75%. Сейчас работы по благоустройству парка выполняют 550 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Детский парк площадью 3,7 гектар расположен между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На его территории будет размещено 11 детских площадок, детский веревочный городок, а также инклюзивная территория с соответсвующим оборудованием.

Сейчас в детском парке уже установили два туалета, смонтировали оборудование для сухого фонтана и его надземную часть, рабочие подготовили основания для основных прогулочных дорожек, высадили деревья, а также в процессе монтажа находятся опоры освещения и укладывается плитка. В конце подрядчик обещает высадить цветы и кустарники.

На данный момент в парке «Швейцария» уже готовы четыре павильона: детский центр, хозблок, администрация парка и детское кафе.

Напомним, что работы по благоустройству парка «Швейцария» начались в 2020 году и их планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода.