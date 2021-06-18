Территория «Новая Кудьма» появится в Нижнем Новгороде

Предложение о наименовании нового элемента планировочной структуры в городе Нижнем Новгороде поддержали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению в пятницу, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы.

Также отмечают, что с инициативой о присвоении наименования в Новинский сельсовет обратилась группа собственников земельных участков, которые на данный момент занимаются строительством жилых домов на указанной территории. До настоящего времени адресация жилых домов и земельных участков была невозможна, так как строящиеся объекты расположены за границей населенного пункта.

- Присвоение названия новому населенному пункту позволит дать адреса жилым домам и земельным участкам для дальнейшей регистрации граждан по месту жительства и использования адресов в работе Почты России, скорой помощи, ресурсоснабжающих организаций, налоговых инспекций, – пояснила директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Алла Коновницына.

Инициативу по наименованию «Новая Кудьма» также поддержали территориальная и городская комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков.