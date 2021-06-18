Жара до +34 градуса ожидается в Нижегородской области 21-24 июня. Фото: Светлана Макеева

По-настоящему летняя погода пришла в Нижегородскую область на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается тридцатиградусная жара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области распространило экстренное предупреждение о том, что 19-20 июня местами в Нижнем Новгороде и области ожидается жара 30-32°С, в период с 21 по 24 июня в большинстве районов - жара 30-34°С.

Спасатели предупреждают, что в связи с наступлением жаркой погоды возрастает вероятность природных пожаров.

«Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи», - подчеркнули в ведомстве.

В сильную жару носите легкую одежду из натуральных материалов, надевайте головной убор. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях. Не разводите костры в лесах и не жгите мусор на дачных участках.