Жара до +34 градуса ожидается в Нижегородской области 21-24 июня.
Фото: Светлана Макеева
По-настоящему летняя погода пришла в Нижегородскую область на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается тридцатиградусная жара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области распространило экстренное предупреждение о том, что 19-20 июня местами в Нижнем Новгороде и области ожидается жара 30-32°С, в период с 21 по 24 июня в большинстве районов - жара 30-34°С.
Спасатели предупреждают, что в связи с наступлением жаркой погоды возрастает вероятность природных пожаров.
«Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи», - подчеркнули в ведомстве.
В сильную жару носите легкую одежду из натуральных материалов, надевайте головной убор. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях. Не разводите костры в лесах и не жгите мусор на дачных участках.