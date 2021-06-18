В «Спаре» на Дьяконова вспыхнул пожар утром 18 июня. Фото: Яндекс. Карты

Пожар вспыхнул в продуктовом супермаркете «Спар» на улице Дьяконова в Автозаводском районе утром 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 9:57. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», - уточнили в ведомстве.

Огонь вспыхнул около входа в торговый зал, в овощном отделе. К счастью, сотрудники справились с огнем своими силами. По предварительной информации, никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, предстоит установить.