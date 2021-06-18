Новые правила пользования электросамокатами разрабатывают в Нижнем Новгороде

Способы регулирования правил проката электросамокатов обсудили в Нижнем Новгороде на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству в пятницу, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы.

Также сообщается, что по данному вопросу регулирования правил проката была создана специальная рабочая группа, которой будет руководить первый заместитель главы города. Далее ожидается, что соглашение, разработанное группой, будет подписано с владельцами фирм, осуществляющих прокат электросамокатов. Помимо вопросов, связанных с регулированием скоростного режима, были отмечены проблемы с парковкой электросамокатов, а также соблюдение правил дорожного движения и использование одного самоката несколькими лицами.

- Сейчас основная проблема состоит в том, что данные транспортные средства появились, а инфраструктуры для них нет. Это создает всем участникам дорожного движения определенные проблемы. Но абсолютно точно, что теперь это часть нашей действительности и, очевидно, что направление проката электросамокатов будет развиваться гораздо быстрее, чем мы будем готовить под него инфраструктуру», – подвел итоги заседания председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

Напомним, что 12 июня было зарегистрировано два столкновения электросамокатов на перекрытой для движения Нижне-Волжской набережной.