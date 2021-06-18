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Общество18 июня 2021 13:35

В Новинках отремонтируют дороги старым асфальтом

Ремонтные работы должны закончить до конца 2021 года
Екатерина КУРОЧКИНА
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До конца года дороги в Новинках обещали восстановить до нормативного состояния. Для ремонта дорожного покрытия будет использован асфальт с проспекта Гагарина, который снимут в ближайшие дни. Об этом сообщает глава департамента транспорта Виталий Ковалев.

Так, подобный вариант решения проблемы представляется единственным из-за того, что Новинки не включены в федеральную программу восстановления дорог «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года.

В четверг, 17 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы, на которой депутаты обсудили содержание автомобильных дорог в поселке, а также вопрос оснащения МБУ «Новинки» специальной техникой для самостоятельного обслуживания дорожной сети и контролем ее состояния.

Напомним, что некоторые дороги в поселке Новинки не были достроены из-за банкротства застройщика ЖК «Новинки Smart City».