У 207 нижегородцев выявили коронавирус за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 207 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 18 июня 2021 года, зарегистрировано 121 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск (9 563) и г. Бор (5 757), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Количество смертей в регионе увеличилось до 3 916, а за последние сутки умерло ещё двадцать жителей Нижегородской области.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 120 человек. Всего с начала пандемии 114 505 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6195 новых случаев), Московской области (1208 новых случаев) и Санкт-Петербургу (946 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.