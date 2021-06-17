Нижегородская область запросила 61,4 млрд рублей инфраструктурных кредитов

Нижегородская область рассчитывает получить 61,4 миллиард рублей инфраструктурных кредитов. Заявку уже направили в правительство Российской Федерации. С таким заявлением глава региона Глеб Никитин выступил перед депутатами Законодательного собрания.

Занять денежные средства планируют на 15 лет с выборкой до конца 2023 года.

- На реализацию проектов, включенных в программу, планируется привлечь в первые 10 лет более 415 миллиардов рублей, из которых почти две трети – средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций, - подчеркнул губернатор.

Полученные средства хотят использовать при редевелопменте исторического центра; в развитии южных территорий Нижнего Новгорода, где можно построить более 7 миллионов квадратных метров современного жилья.

Кредитные деньги также пойдут на реализацию комплексной реформы системы общественного транспорта. Например, ожидается строительство четырех станций метро, замена и приобретение 1 тысячи единиц подвижного состава, строительство и ремонт 121 километра трамвайных путей.

- Планируется развитие наземного электротранспорта, в том числе городских электричек, - подытожил Глеб Никитин.

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