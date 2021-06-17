Проезд для почетных ветеранов Нижнего Новгорода может стать бесплатным

Проезд на общественном транспорте для горожан, имеющих статус «Почетный ветеран Нижнего Новгорода», может стать бесплатным. Такую возможность обсуждали Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 17 июня 2021 года.

В настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 188 горожан, которым присвоено звание Почетный ветеран. 52 из них являются участниками Великой Отечественной войны и уже имеют право бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

«Таким образом, по состоянию на 15 июня 2021 года правом бесплатного проезда на городском общественном транспорте мы просим обеспечить 136 Почетных ветеранов, то есть по 10-15 человек в каждом районе», – пояснил депутатам председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Колосов.

По словам предеседателя Совета ветеранов, все они являются активистами общественных организаций города, и передвигаться по городу для них просто необходимо.

«Согласно Положению о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода», ветеранам единовременно осуществляется выплата в размере пяти тысяч рублей. Дополнительных льгот Положение не предусматривает. Кроме того, предоставление льгот не относится к компетенции городской Думы. Ранее, когда городская Дума предоставляла некоторые льготы Почетным гражданам, впоследствии все они были заменены денежной компенсацией», – пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина в свою очередь отметила, что этот вопрос будет взят в работу.

Напомним, 26 мая Дума утвердила кандидатуры 30 горожан для присвоения звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» в 2021 году.