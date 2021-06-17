Стало известно, сколько нижегородцев нужно вакцинировать от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1,3 миллиона человек необходимо привить в Нижегородской области, чтобы выработался коллективный иммунитет от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Вакцинировано порядка 400 тысяч человек, для коллективного иммунитета нужно 1,3 млн, не считая тех, кто переболел или перенес без симптомов. Все условия для получения вакцины созданы, всех призываем сделать прививку», - написал губернатор.

Нижегородские власти по-прежнему говорят о том, что вакцинация – дело добровольное, однако, согласно новым ограничениям, к работе с детьми в Нижегородской области теперь будут допускаться только вакцинированные от COVID-19 или те, у кого есть справки на наличие антител или отрицательного результата ПЦР-теста. Это касается руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций, детских лагерей и санаториев, игровых комнат, аттракционов и так далее.

Напомним, накануне в Нижегородской области ужесточили ряд коронавирусных ограничений.