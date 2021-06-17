17 исторических зданий передадут в собственность Нижегородской области

Ещё несколько объектов культурного наследия передадут в собственность Нижегородской области. Сегодня, 17 июня, этот вопрос обсуждался в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Из муниципальной собственности предлагается передать 17 исторических зданий. Среди них есть нежилые дома, которые располагаются на улице Шевченко (№14), Малая Ямская (№29А и №25/18), Сергиевская (№15).

Общая площадь передаваемого имущества составляет 284,4 квадратных метров.

- Памятники архитектуры передаются региону с целью восстановления и реконструкции исторической территории Старого Нижнего, - подчеркнула председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева.

Напомним, что ранее в собственность Нижнего Новгорода была передана база под дорожную технику на набережной Гребного канала.

Также в собственность Нижегородской области передали пешеходный мост через Зеленский съезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!