Скорость элетросамокатов ограничили на Большой Покровской и Нижневолжской набережной

Скорость движения самокатов ограничили на ряде улиц в Нижнем Новгороде. Речь идет об улице Большой Покровской и Нижневолжской набережной. Теперь максимальная скорость на этих территориях достигает 15 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сотрудничаем с операторами. Будем в обязательном порядке регулировать не только скоростной режим, но и другие аспекты работы компаний, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что обычно электросамокаты могут развить скорость до 25 километров в час, однако новое программное обеспечение позволит им автоматически снижать скорость при въезде на Большую Покровскую и Нижневолжскую набережную.

Ранее «Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде и рассказала, как ими пользоваться и в чем их особенности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!