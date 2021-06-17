В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 121 020 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 52 462 зараженных, а остальные 68 558 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 063 человека) и на Бору (5 943 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (128 человек) и Спасском районе (170 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 742

Ленинский – 7 961

Советский – 7 426

Московский – 5 601

Сормовский – 5 499

Канавинский – 5 426

Приокский – 4 025

Нижегородский – 3 782

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